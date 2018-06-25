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Закон «О валюте»: эксперт рассказала, как НБУ сможет останавливать вымывание валюты за границу

Закон «О валюте»: эксперт рассказала, как НБУ сможет останавливать вымывание валюты за границу

Закон «О валюте» должен имплементировать на территории Украины свободное движение капитала.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказала Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации страхования.

«Любой гражданин Украины сможет открывать счета в банках Швейцарии, Австрии, Германии и т.п., делать инвестиции. Закон открывает доступ любого субъекта (как юридического, так и физического лица) к общему рынку капитала. Это означает, что становится возможной покупка акций Google, Apple, Facebook и других», – говорит Третьякова.

При этом создаются возможности для вымывания валюты за границу, отмечает генеральный директор Украинской федерации страхования.

«Чтобы это контролировать, оставлены полномочия НБУ. Если Нацбанк видит в этом необходимость – у него осталась возможность останавливать такое свободное обращение на полгода», – рассказывает Третьякова.

По ее словам, поскольку мы внедряем свободное движение капитала, то даем сигнал инвесторам: «Если вы сюда вводите какую-то валюту, то вы так же может ее вывести».

По материалам Фінансовий тиждень
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