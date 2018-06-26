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Украинцы могут без виз ездить в почти 130 стран - Президент

Украинцы могут без виз ездить в почти 130 стран - Президент

Граждане Украины могут ездить без виз, или получая визы на границе, в около 130 стран мира.

Об этом рассказал Президент Петр Порошенко, выступая на церемонии выпуска студентов Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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“Сегодня уже почти 130 стран можно посещать или без виз, или получая визу на границе”, – сказал глава государства.

По его словам, среди этих стран — 28 государств-членов Шенгенской зоны, безвизовый режим с которыми заработал год назад.

Порошенко также отметил, что уже около 600 тысяч украинцев воспользовались “безвизом” для поездок в ЕС.

По материалам УКРИНФОРМ
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