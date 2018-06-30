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Американские биотехнологи создали первые в мире инсулиновые таблетки

Американские биотехнологи создали первые в мире инсулиновые таблетки

Врачи из Калифорнии и Бостона представили первые в мире инсулиновые таблетки — они помогают донести действующее вещество до кровеносной системы человека, оберегая лекарство от воздействия желудочной системы.

Сегодня в мире живут 340 млн людей с диабетом. Большая часть из них делают до шести инъекций инсулина в день, чтобы стабилизировать уровень крови в организме.

Из-за опасности инсулина, не редко происходит передозировка лекарства, особенно во время перехода на другую марку препарата.

За последние 10 лет медики неоднократно пытались разработать безопасный аналог инсулина с похожей химической формулой, либо новый метод ввода гормона в организм.

Оболочка новой инсулиновой таблетки при помощи смеси определенных солей, которые не содержат воду, но ведут себя как жидкость из-за низкой температуры плавления, защищает действующее вещество от желудочной кислоты.

Если в желудке оболочка таблетки защищает инсулин от сока, то в кишечнике щелочи распадаются, позволяя гормонам инсулина выйти.

Кроме того, ионная жидкость позволяет молекулам инсулина проникнуть через стенки кишечника, стабилизирует их, позволяя таблеткам действовать 12 часов.

Планируется, что таблетки появятся на рынке в течение нескольких лет, после завершения клинических испытаний.

По материалам hightech.fm
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