Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 185 0

В Киеве готовы выделить полмиллиарда на реконструкцию Бортнической станции аэрации

В Киеве готовы выделить полмиллиарда на реконструкцию Бортнической станции аэрации

ОАО “АК “Киевводоканал” объявило тендер на выполнение строительных работ по реконструкции сооружений первой очереди Бортнической станции аэрации.

Об этом говорится в сообщении “Киевводоканала” в системе государственных закупок ProZorro.

Согласно сообщению, тендер объявлен на выполнение строительных работ по реконструкции сооружений первой очереди БСА, ожидаемая стоимость работ – 556,55 млн грн.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 26 июля, тендер состоится 31 августа.

Как сообщалось, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства прогнозирует начало работ по реконструкции Бортнической СА в 2018 году.

Ранее Япония прогнозировала начало проведения работ по реконструкции БСА в 2017 году и рассчитывала на завершение работ в течение 5-6 лет.

В середине 2015 года правительства Украины и Японии подписали договор о предоставлении кредита для реализации проекта модернизации Бортнической станции аэрации.

Планируется привлечь кредит японского правительства на особых условиях для экономического партнерства (размер кредита – до 108,19 млрд иен, срок кредитования – 40 лет, отсрочка платежа по кредиту и процентам за пользование – 10 лет, процент за пользование кредитом – 0,1%).

Справка Finance.ua

  • Бортническая станция аэрации – единственное очистное сооружение сточных вод Киева и близлежащих городов и поселков. На станции проходят очистку все бытовые сточные воды, а также сток промышленных предприятий.
  • Основные сооружения и оборудование станции уже давно изношены и не соответствуют нынешним нормам очистки.
По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018