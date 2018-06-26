Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) закрыло уголовное дело в отношении экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которое было возбуждено 18 августа 2017 года. Об этом говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня.

Согласно сообщению, во время проверки детективы НАБУ не выявили в действиях Гонтаревой уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В частности, детективы выявили, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. гривень, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, соответственно, и не попадает под статью уголовного правонарушения.

В ходе расследования детективы проанализировали документы, предоставленные НАПК и авиакомпанией “Международные авиалинии Украины”.

Ранее сообщалось, что НАБУ выявило нарушения в декларации экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой на сумму 57 тысяч 398 гривень. При этом в НАПК объяснили, что Гонтареву к ответственности привлекать не будут, поскольку отсутствуют основания.