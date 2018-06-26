Дания в течение пяти лет выделит 2,2 млрд грн на поддержку Украины

В течение следующих пяти лет Дания выделит на поддержку Украины 530 млн датских крон (2,2 млрд грн).

Об этом говорится в совместной статье для европейских СМИ премьер-министров Украины и Дании.

Средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Премьеры Владимир Гройсман и Ларс Люкке Расмуссен отмечают, что международная поддержка украинских усилий в направлении реформ особенно важна на фоне попыток РФ остановить западный курс Украины.

“Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества. Европа заинтересована в поддержке этих усилий”, – отмечается в статье.