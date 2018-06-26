Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 79 0

Дания в течение пяти лет выделит 2,2 млрд грн на поддержку Украины

Дания в течение пяти лет выделит 2,2 млрд грн на поддержку Украины

В течение следующих пяти лет Дания выделит на поддержку Украины 530 млн датских крон (2,2 млрд грн).

Об этом говорится в совместной статье для европейских СМИ премьер-министров Украины и Дании.

Средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Премьеры Владимир Гройсман и Ларс Люкке Расмуссен отмечают, что международная поддержка украинских усилий в направлении реформ особенно важна на фоне попыток РФ остановить западный курс Украины.

“Для Украины частью ответа на этот вызов является дальнейшее отстаивание европейских ценностей и построение реформированного и процветающего общества. Европа заинтересована в поддержке этих усилий”, – отмечается в статье.

По материалам Европейская правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018