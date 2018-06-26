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Дом отравленного экс-разведчика Скрипаля планируют выкупить за $463 тысячи - Sunday Times

Дом отравленного экс-разведчика Скрипаля планируют выкупить за $463 тысячи - Sunday Times

Власти Великобритании планируют выкупить дом российского экс-разведчика Сергея Скрипаля, отравленного в марте, а также полицейского, пострадавшего во время инцидента. В целом стоимость недвижимости оценивается в $1,3 млн.

Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Объединенного королевства.

Отмечается, что недвижимость выкупят на бюджетные деньги, то есть на средства налогоплательщиков.

В рамках соглашения также будут приобретены автомобили и другое семейное имущество пострадавших.

По данным издания, в результате использования нервно-паралитического вещества дома пострадавших стали непригодными для проживания. Кроме этого, пришло в негодность имущество жертв нападения.

Отмечается, что дом Скрипал япланируют приобрести за $463 тысячи, а дом полицейского Ника Бейли, который первым прибыл на место отравления, будет стоить $569 тысяч.

По материалам hromadske.tv
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