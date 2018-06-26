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Украинский меморандум с Hyperloop: детали документа

Украинский меморандум с Hyperloop: детали документа

Стали известны условия, на которых Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум с Hyperloop Transportation Technologies.

Согласно тексту меморандума, который будет действовать 12 месяцев, его цель – сотрудничество сторон по подготовке технико-экономического обоснования и внедрения как коммерческой, так и общественной составляющих системы транспорта Hyperloop.

При этом в документе подчеркивается, что меморандум не накладывает никаких обязательств на стороны и не является предварительным соглашением.

Как ранее отмечал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, тестовую площадку украинского варианта сверхскоростного поезда Hyperloop возможно запустить уже в 2019 году.

Справка Finance.ua

  • Hyperloop – это разработанная Илоном Маском транспортная система. Hyperloop состоит из стальных труб, внутри которых перемещается поезд. Состав представляет из себя герметичную капсулу на аэродинамической подушке, которая может развивать скорость более 500 км/ч.
  • Ранее проект The Boring Company обнародовал список из десяти регионов, где в перспективе может появиться полноценная высокоскоростная дорога. В перечне значатся регионы стран США, Великобритании, Мексики, Индии и Канады.
По материалам Економічна Правда
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