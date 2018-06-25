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В подземном переходе на Майдане установят лифты для людей с инвалидностью

В подземном переходе на Майдане установят лифты для людей с инвалидностью

В Киеве до 2020 года планируется установить в подземном переходе на Майдане Независимости четыре лифта для людей с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Для конструкторских работ планируется выделить 20 млн гривен. Государственный Киевавтодор должен определить генеральную проектную организацию и подрядчика для установки лифтов.

Средства на ремот подземного перехода будут поступать из Программы социального и экономического развития Киева. По состоянию на начало года на работы уже потрачено 80 900 гривен.

«Мы должны заботиться о людях, которые ограничены в возможности передвижения. Всем без исключения должно быть комфортно в городе, и задача власти – создать для этого условия», – сказал заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По материалам hromadske.tv
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