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Китайская полиция арестовала майнера за хищение электроэнергии

Китайская полиция арестовала майнера за хищение электроэнергии

Власти в Китае арестовали человека за кражу значительного количества электроэнергии, которая использовалась для питания майнинг-фермы.

По данным информационного агентства Синьхуа, полиция в провинции Аньхуй конфисковала более 200 компьютеров, используемых для добычи биткоина и Ethereum, после того как местная энергетическая компания сообщила о всплеске потребления электроэнергии.

Подозреваемый якобы похитил 150.000 кВт часов электроэнергии в период с апреля по май 2018 года. Гражданин Китая по фамилии Ма заявил полиции, что он мечтал заработать деньги на майнинге.

Он купил оборудование в апреле, но позже выяснил, что ежедневные расходы на электроэнергию составили бы более 6000 юаней (921 доллара США). Ма заявил, что на момент ареста он работал “в минус”.

По материалам Altcoin.info
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