Toyota запатентовала педальный электромобиль (фото)

Японский автопроизводитель Toyota получил патент на автономный электромобиль, который может подзаряжаться во время движения за счет ножных или ручных педалей.

Инженеры компании подумали, что раз уж такой автомобиль не требует участия в управлении со стороны пассажиров, то можно дать им возможность занять себя другим образом.

Читайте также: ТОП-5 автомобилей, которые пользуются всеобщим уважением на дороге

Естественно, вряд ли кто-то из обычных людей (а не фанатов фитнеса или велосипедистов) захочет добровольно крутить педали во время поездки, однако специалисты Toyota предусмотрели и это. По их задумке такие автономные электромобили будут использоваться в службах беспилотных такси, и чем активнее пассажиры будут крутить педали, тем большую скидку на поездку они получат.

По сути, создатели системы просто предлагают оплатить пассажирам выработанное электричество, а беспилотному электромобилю в таком случае придется реже заезжать на базу для подзарядки.

Идея вызывает много вопросов, начиная с продуктивности каждого конкретного пассажира (далеко не все способны долго и энергично работать ногами) и заканчивая небольшой стоимостью выработанного электричества, а значит, и минимальной скидкой, ради которой вряд ли будет вообще иметь смысл вкалывать физически.

При этом, как отмечает издание, если уж жителю крупного города захочется покрутить педали, чтобы сэкономить, то ему будет намного проще и дешевле взять напрокат велосипед, а не потеть в салоне импровизированной маршрутки.