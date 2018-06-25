Крупнейшая хорватская нефтегазовая компания заинтересовалась разработкой украинских недр

Хорватская компания Industrija Nafte (INA) обсуждает возможные проекты по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, сейчас компания рассматривает участки во Львовской области.

“Мы видим перспективы добычи нефти и газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами”, – сказал руководитель компании Иосиф Бабнич.

Кроме того, он добавил, что юристы компании изучают украинское законодательство для входа на рынок добычи углеводородов.

“Сейчас мы рассматриваем как участие в аукционе на заявленных площадях, так и способ сотрудничества на условиях подписания соглашения о разделе продукции (СРП)”, – сказал Бабнич.

Справка Finance.ua