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Крупнейшая хорватская нефтегазовая компания заинтересовалась разработкой украинских недр

Крупнейшая хорватская нефтегазовая компания заинтересовалась разработкой украинских недр

Хорватская компания Industrija Nafte (INA) обсуждает возможные проекты по разработке полезных ископаемых в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

В частности, сейчас компания рассматривает участки во Львовской области.

“Мы видим перспективы добычи нефти и газа в Украине и намерены принять участие в аукционах по продаже специальных разрешений на право пользования нефтегазоносными недрами”, – сказал руководитель компании Иосиф Бабнич.

Кроме того, он добавил, что юристы компании изучают украинское законодательство для входа на рынок добычи углеводородов.

“Сейчас мы рассматриваем как участие в аукционе на заявленных площадях, так и способ сотрудничества на условиях подписания соглашения о разделе продукции (СРП)”, – сказал Бабнич.

Справка Finance.ua

  • INA – крупнейшая нефтегазовая компания Хорватии. Ядро группы компаний – компания INA – занимается разведкой, добычей и транспортировкой нефти и газа.
По материалам НВ
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