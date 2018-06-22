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NASA создает новую защиту от астероидов

NASA создает новую защиту от астероидов

Космические агентства по всему миру проводят ежедневный мониторинг околоземных объектов и могут заранее предупреждать о возможных столкновениях. Тем не менее бывают случаи, когда опасное сближение неизбежно, но об этом становится известно буквально за несколько часов до вероятного события. В этом году было как минимум два подобных инцидента. Первый произошел в апреле, второй – совсем недавно, в начале июня.

В обоих случаях появление космической угрозы оказалось для ученых настоящим сюрпризом. К счастью оба камня оказались относительно небольшого размера, около 140 метров в диаметре (такие астероиды официально признаются потенциально опасными).

Аэрокосмическое агентство NASA такое положение дел не устраивает, поэтому оно с некоторыми другими американскими федеральными агентствами разработало стратегический план по отражению астероидных угроз.

Коллектив получивший название Межучрежденческой рабочей группы по определению и снижению угроз столкновения с околоземными объектами (Interagency Working Group for Detecting and Mitigating the Impact of Earth-bound Near-Earth Objects, DAMIEN) недавно представил 20-страничный доклад в котором описываются потенциально опасные астероиды, а также некоторые возможные варианты снижения астероидных угроз на ближайшее десятилетие.

По материалам bigmir.net
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