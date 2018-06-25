Автомобиль Street View от Google будет следить за качеством воздуха в Лондоне

Два автомобиля Google Street View будут в течение следующего месяца мониторить качество воздуха в Лондоне. О этом пишет TechCrunch со ссылкой на заявление мэра Лондона Садика Хана.

Автомобили оснащены датчиками, измеряющими уровень загрязнения на улицах города каждые 30 метров. Информация, полученная от них, будет соединяться с базой данных, полученных от 100 установленных на улицах Лондона гаджетов для измерения загрязнений воздуха. С помощью модифицированной системы власти британской столицы намерены создать точную карту районов с повышенным загрязнением воздуха в реальном времени.

Google не впервые участвует в подобных программах. В 2015 году автомобили компании измеряли уровень загрязнения воздуха в Калифорнии, а в прошлом году — в Окленде. В Лондоне партнерами Google стали Королевский колледж Лондона, Кембриджский университет, Национальная физическая лаборатория и команда Фонда экологической защиты ЕС и США.