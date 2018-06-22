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В Минобороны выявлено нарушений на 600 млн гривен, - Счетная палата

В Минобороны выявлено нарушений на 600 млн гривен, - Счетная палата

Счетная палата Украины обнаружила нарушения законодательства в Министерстве обороны на сумму 600 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

Так на заседании Счетной палаты был утвержден отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, выделенных Министерству обороны Украины на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Аудитом установлено, что из-за принятия руководством Минобороны непоследовательных и несистемных решений более 600 млн гривен бюджетных средств использовано непродуктивно, нерезультативно и неэкономно.

В отчете отмечается, что бюджетные средства распределялись между объектами собственного строительства (реконструкции) жилья и приобретением жилья на вторичном рынке и на условиях долевого участия: Всего аудитом идентифицировано более 600 млн грн непродуктивного, нерезультативного и расточительного использования бюджетных средств на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих ВСУ. А это 50% использованных в 2016 – 2017 годах ассигнований. Из запланированных к сдаче 2200 квартир фактически Минобороны получило только 1083.

В то же время из госбюджета на оплату найма жилья военнослужащим потрачено более 670 млн гривен.

По материалам РБК-Украина
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