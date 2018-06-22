АСПрофивей (ASProfiway). Отзывы об инновационном роботе по синхронной торговле

Деньги должны работать на Вас. Это главный принцип грамотного распоряжения финансами. Правильно инвестированный капитал способен стабильно приносить пассивный доход. Но как обезопасить себя от рисков потерять деньги? – Использовать схемы и методы успешных профессионалов, которые уверенно зарабатывают, и не допускают ошибок. Именно этот принцип заложен в понятие “синхронная торговля”.

Ведь торговые роботы уверенно вытесняют людей в таком сложном процессе, как торговля на финансовых рынках. Основой успешного трейдинга является многосторонний глубокий анализ всех явлений и нюансов на рынке. Робот совершает в десятки раз больше аналитических операций за заданный промежуток времени, чем человек, поэтому гораздо лучше справляется с этой задачей.

Центр Биржевых Технологий представляет новый инструмент АСПрофивей , отзывы о котором уже предоставили наши клиенты:

Безопасные сделки и стабильный доход – отзывы о АСП рофивей от клиентов

Робот успешно работает уже 4 года, и даже в кризисных ситуациях (выборы Трампа, Брексит, война в Сирии) давал стабильно положительные результаты. Риски, которым Вы подвергаетесь работая с этим роботом – 1:3, а это, как утверждают профессионалы, “золотое” соотношение в трейдинге. К тому же, Вы имеете полный контроль над процессом торговли, видите все движения счета и в любое время можете забрать деньги. Торговля ведется с депозита владельца алгоритма, а это, во-первых, лучшая гарантия того, что он заинтересован в ваших доходах, а, во-вторых, исключает любые риски с Вашей стороны.

На сегодняшний день это лидер в системе “Синхронная торговля” по количеству подключенных инвесторов.

Почему его используют:

разработчик программы – трейдер с 10 стажем успешной торговли

программа не продается (именно продающиеся алгоритмы – наименее надежны)

владелец робота сам успешно использует его

стабильные показатели на протяжении 4 лет (5 % от счета)

начать можно с небольшого счета

Особенностью этого робота является то, что он состоит из 4 отдельных программ, которые работают параллельно: три из них обеспечивают минимизацию рисков, а один отвечает за увеличение счета. Такого вы не встретите ни в одном другом продукте по синхронной торговле. З заключениями профессионалов можно ознакомиться в отзывах о АСПрофивей (ASProfiway) на различных авторитетных ресурсах по финансам.

Отзывы специалистов по трейдингу о АСП рофивей. ASP rofiway от ЦБТ .

Основные методики, на которых базируются алгоритмы робота, обеспечивают максимальную точность прогнозов и высокие показатель успешности сделок:

отслеживание зарождающихся тенденций и трендов рынка

система сбора наименее рискованных сделок

закрытие неприбыльных сделок на начальных этапах

использование новейших математических схем для управления манименеджментом

То есть, на основе анализа прошлых данных система сама блокирует заведомо неприбыльные сделки и отслеживает наиболее перспективные. Профессионалы трейдинга уже проанализировали данный продукт и оставили свои отзывы о АСПрофивей (ASProfiway):

Для трейдера, который не хочет рисковать собственными средствами или просто не располагает ими, данный продукт станет просто находкой. Робот также подходит для тех, кто не обладает достаточными знаниями для самостоятельной торговли, ведь он позволяет копировать сделки трейдеров, которые стабильно успешны в торговле, и также получать доход.

Центр Биржевых Технологий всегда предлагает лучшие инновационные инструменты для трейдинга. Это подтверждают отзывы о АСПрофивей (ASProfiway):