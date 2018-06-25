Вячеслав Лаба: Ликвидация 3-й группы ФЛП. Какие риски ждут Украину и IT бизнес?

В последнее время вопрос об отмене 3-й группы единого налога стал довольно актуальным.

Напомним, что еще 01.03.2018 в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №8089, которым предусматривается ликвидация 3-й группы плательщиков единого налога, возможность перехода на 2-ю группу.

По официальным данным (Сводному Бюджету Украины) по итогам 2017 года IT-индустрия является одним из крупнейших налогоплательщиков страны.

Налоговые платежи от предоставления информационных услуг только за 10 месяцев превысили 6 млрд грн. По сравнению с 2016 годом налоговые платежи выросли практически на 40%.

Как мы видим, IT-индустрия уверенно наращивает свои экономические показатели и демонстрирует показатели докризисного периода.

К тому же, IT-отрасль стимулирует приток иностранного капитала. Ввиду того, что большинство украинских IT-компаний ориентируются на иностранного заказчика, им удается довольно успешно конкурировать.

Таким образом, IT-сфера, не пользуясь особыми налоговыми льготами от государства, все равно растет и развивается.

Каковы риски, если депутаты несмотря на преимущества 3-ей группы, все же решат ликвидировать ее?

Снижение темпа финансового роста индустрии;

Уменьшение валютных поступлений в страну;

Уменьшение налоговых поступлений в государственный бюджет;

Уменьшение количества рабочих мест и отток специалистов из страны.

Упрощенная модель является фактором конкурентоспособности украинских IT-специалистов, позволяет избежать трудовой миграции.

Так как IT-индустрия обладает такими характеристиками как глобализация, мобильность, традиционные методы работы, предусмотренные Кодексом законов о труде, не могут применяться и не будут эффективными.

Фактически, для айтишников 3-я группа – это возможность легального получать долларовую зарплату и платить только 5% налога с нее.

Отмена «упрощенки» ведет только к одному – еще большему уходу индустрии в тень и соответственно уменьшению налоговых поступлений в бюджет.

На данном этапе айтишники получают довольно высокие заработные платы, практические все получают ее в валюте.

В случае если депутаты все же решатся отменить 3-ю группу, IT-компании, которые наняли этих самых разработчиков, просто не смогут поддерживать такой высокий уровень оплаты их труда, так как эффективная ставка налогообложения вырастет с 5% до 50%.

Учитывая риски, которые указаны выше, возникает вопрос «Какова задача власти?».

По-видимому, это опять повысить поступления в государственный бюджет от IT-индустрии.

Государство хочет загнать индустрию на общую систему налогообложения, где существует высокая налоговая нагрузка (только на фонд оплаты труда 50%).

Де-факто, без серьезного реформирования системы администрирования налогов и введения иных методов стимулирования бизнеса, все это ведет к большей тенезации бизнеса.

Вячеслав Лаба, партнер Stron Legal Services