Гройсман о рынке земли: не отдам землю "карабасам-барабасам"

Премьер-министр Владимир Гройсман не намерен “служить латифундистам и карабасам-барабасам” при подготовке земельной реформы, которая позволит покупать и продавать землю сельскохозяйственного назначения.

Об этом он заявил в ходе “часа вопросов к правительству” в Верховной Раде.

“Не будет моей инициативы, я не позволю продажу украинской земли. Я могу допустить единственное – чтобы эту землю имел возможность покупать и продавать украинский фермер, и то в ограниченном количестве, и это должен быть украинец, а не иностранец. Я не буду прислуживать никаким латифундистам и “карабасам-барабасам”, – сказал Гройсман.

Напомним, в Украине продолжает расти количество агрохолдингов и их земельный банк.

Справка Finance.ua

7 декабря 2017 года за продление моратория на продажу земли с/х назначения проголосовало 236 депутатов.