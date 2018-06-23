В Украине могут отменить банковскую тайну - эксперт

Зарубежные банки частично или полностью отказываются от банковской тайны. Украина также может это сделать по требованию ЕС.

Об этом рассказал экономический эксперт Андрей Новак.

“За рубежом отказ от банковской тайны объясняется вполне логично – это борьба с черным капиталом, который приобретается начиная с войн во всем мире, терроризма, нелегальной продажи оружия, наркотиков, и заканчивая коррупционными деньгами политиков и бизнесменов. Именно под аргументацией борьбы с черными или серыми деньгами идет общая мировая тенденция по ограничению или полной отмене банковской тайны. Украина, хочет она этого или нет, вынуждена будет идти за этой мировой тенденцией. Другой вопрос – какими темпами”, – отметил он.

Несмотря на сопротивление отечественных политиков и желание оттянуть отмену банковской тайны, процесс рано или поздно будет запущен, считает эксперт.

“Думаю, что это будет одно из требований к Украине и украинским банкам при приобретении страной полноправного членства в ЕС. Ведь именно европейские страны, и США также, являются локомотивами тенденции частичной отмены или полного ограничения банковской тайны”, – резюмировал Новак.