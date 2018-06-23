Выпущены первые наушники для крепкого сна

Наушники способны подавлять посторонние звуки и обеспечивать крепкий сон. При этом обычную музыку на них слушать нельзя.

Компания Bose выпустила наушники Sleepbuds, главная задача которых – обеспечение крепкого сна.

Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомфорта. Они способны маскировать внешние звуки, как например, гудение кондиционера и шум с улицы.

Прослушивать обычную музыку в них нельзя, а только композиции из приложения, которые представляют собой звуки дождя, водопада, волн, океана, а также ветра и шумов.

Аккумулятор обеспечивает беспрерывную работу наушников на протяжении 16 часов. Для их подзарядки используется специальный кейс, который идет в комплекте.

Стоимость наушников – 249 долларов США.