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Выпущены первые наушники для крепкого сна

Выпущены первые наушники для крепкого сна

Наушники способны подавлять посторонние звуки и обеспечивать крепкий сон. При этом обычную музыку на них слушать нельзя.

Компания Bose выпустила наушники Sleepbuds, главная задача которых – обеспечение крепкого сна.

Спать в наушниках можно всю ночь, при этом не ощущая никакого дискомфорта. Они способны маскировать внешние звуки, как например, гудение кондиционера и шум с улицы.

Прослушивать обычную музыку в них нельзя, а только композиции из приложения, которые представляют собой звуки дождя, водопада, волн, океана, а также ветра и шумов.

Аккумулятор обеспечивает беспрерывную работу наушников на протяжении 16 часов. Для их подзарядки используется специальный кейс, который идет в комплекте.

Стоимость наушников – 249 долларов США.

По материалам Корреспондент.net
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