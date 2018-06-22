Долг Киева за электроэнергию подбирается к миллиарду гривен

Долг столичных потребителей за электроэнергию перед ЧАО “ДТЭК Киевские электросети” на 1 июня 2018 г. составляет 932 млн грн. Среди крупнейших должников – коммунальные предприятия жизнеобеспечения и жители города, пишет Сегодня.

Коммунальные предприятия накопили долг за электроэнергию 395 млн грн. Крупнейший должник ПАО АК “Киевводоканал” на 1 июня 2018 г. остается должен за электричество около 230 млн грн.

Долг населения Киева на 1 июня достиг 420 млн грн. В мае 340 тыс. киевлян вовремя не рассчитались за потребленную электроэнергию. Наибольший долг электроэнергию у жителей Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов – 59,3 млн грн, 51,1 млн грн и 50,1 млн грн соответственно.

В мае из-за долгов за электричество было отключено почти 2 тыс. бытовых потребителей с общей суммой долга почти 10 млн грн и 116 юридических лиц по долгам на сумму 67 млн грн. В суд подано более 60 исков о взыскании задолженности на общую сумму более 1 млн грн без учета инфляции и 3% годовой пени.

Компания “ДТЭК Киевские электросети” предлагает должникам все предусмотренные законодательством методы урегулирования задолженности за потребленные услуги (реструктуризация долга и т.д.). Электроснабжение прекращается в том случае, когда должник не выполняет обязательства по оплате потребленных услуг, не реагирует на предупреждения в течение одного месяца.