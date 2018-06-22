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От повышения цены на газ для населения Украина ничего не выиграет - Розенко

От повышения цены на газ для населения Украина ничего не выиграет - Розенко

Цена для населения не росла в течение полутора лет и остается на уровне отопительного сезона 2016-2017 годов.

Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Правительство на сегодняшний день не принимало, и ни одна инстанция в Украине, независимый регулятор, которым является НКРЭ, не принимал решение о повышении цены на газ. То есть цена на газ для населения остается на уровне прошлогоднего отопительного сезона, даже не прошлого сезона 2017-2018 года, а 2016-2017 года. То есть за полтора года цена на газ для населения не росла», – заявил Розенко.

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При этом он добавил, что цена на газ на мировых рынках колеблется в сторону увеличения.

«Мы сегодня сдерживаем ситуацию на рынке газа», – отметил вице-премьер-министр.

Розенко считает, что очередное повышение цены на газ негативно скажется на социальном положении украинцев и это приведет к росту расходов из бюджета Украины, потому что на это придется закладывать значительно больше.

Вице-премьер-министр убежден, что от повышения цены на газ для населения «Украина не выиграет абсолютно ничего».

По материалам 112
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