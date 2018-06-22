На выплату повышенных пенсий ежемесячно будут дополнительно тратить 70 млн гривен

Для обеспечения выплаты повышенных с 1 июля пенсий дополнительно будут тратить 70 млн грн в месяц.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде.

Читайте также: Розенко сообщил, сколько увеличенных пенсий получат украинцы с 1 июля

“В связи с проведением перерасчета пенсии с 1 июля 2018 года дополнительные расходы на выплату повышенных размеров пенсий будут составлять почти 70 млн грн в месяц”, – рассказали в Пенсионном фонде.

Напомним, с 1 июля 2018 года увеличивается размер прожиточного минимума. В связи с этим Пенсионный фонд проведет перерасчет минимальной пенсионной выплаты, максимального размера пенсии, а также размера надбавки, предусмотренной Законом “О донорстве крови и ее компонентов”.