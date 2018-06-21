Робот впервые в истории уволил разработчика

Разработчик из Калифорнии и соучредитель стартапа Renly Ибрагим Диалло рассказал о том, как автоматическая система уволила его из “крупной компании”.

Предыдущий менеджер проекта не продлил договор с Диалло вовремя. Система решила, что он больше не работает в компании – и начала блокировать все его аккаунты, а также пропуски в офис.

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Кроме того, он стал терять доступ к рабочим программам на компьютере, а один из сотрудников сообщил, что учетная запись Диалло в системе деактивирована. Он не смог объяснить это ничем, кроме “технической ошибки”.

Никто не понимал, что происходит: сотрудника не планировали увольнять, а показатели его работы были на высоком уровне. Когда история дошла до главы организации, он попросил службу поддержки вернуть доступ в офис и к программам, но в тот же день Диалло получил письмо с информацией о том, что его контракт расторгнут. Охрана попросила Диалло собрать вещи и покинуть офис.

Проблему, которая оказалась в автоматической системе безопасности, удалось решить только через месяц. Для этого компании пришлось заключать абсолютно новый договор, все это время Диалло не мог продолжить работу над масштабным проектом, а также не получал зарплату.

“Автоматика может сильно упрощать жизнь в компании, но должны быть способы найти управу на робота, если он ошибется”, – отметил Диалло.