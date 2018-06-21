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Банковской сектор перешел из фазы чистки в фазу перезагрузки - НБУ

Банковской сектор перешел из фазы чистки в фазу перезагрузки - НБУ

“Чистка” банковской системы – один из методов сохранения стабильности во время экономических кризисов.

Об этом Finance.ua рассказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук на конференции ASBIS HUB 2018.

«Были банки, у которых был бизнес, они занимались определенными вещами, связанными с отмыванием средств, или занимались финансированием бизнеса своих владельцев, выкачивая ресурсы из экономики. Поэтому мы и должны были устранить их с рынка», – сообщил он.

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Николайчук добавил, что на сегодняшний день силы НБУ сосредоточены на обеспечении устойчивого развития банковского сектора.

“Мы перешли из фазы чистки в фазу перезагрузки банковского сектора”, – отметил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ.

Он отметил, что на сегодняшний день банковский сектор готов делать нужные вклады для экономики Украины, но для этого необходимы реформы, связанные с валютным законодательством, усилением прав кредиторов и введением новых стандартов.

По материалам Finance.UA
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