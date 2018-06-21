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Audi и Airbus сообщили, где проведут первые испытания летающего такси

Audi и Airbus сообщили, где проведут первые испытания летающего такси

Компания Audi совместно с корпорацией Airbus объявили о старте нового проекта системы городской мобильности Urban Air Mobility в немецком городе Ингольштадт. Об этом пишет EnGadget.

В рамках проекта Audi, Airbus и дизайнерская компания Italdesign занимаются разработкой летающего автомобиля Pop.Up. В дальнейшем объединение планирует создать новую систему городской коммуникации и представить летающее такси.

Концепция летающего такси заключается в том, что пассажиры смогут перемещаться по городу в специальной капсуле при помощи платформы с колесиками. В случае, если платформа попадет в пробку, капсула подключается к летающему аппарату с четырьмя роторами — он и доставит пассажиров к месту назначения.

К летающим такси и автомобилям сейчас по всему миру наблюдается повышенный интерес. Голландская PAL-V уже принимает предзаказы на первый в мире сертифицированный летающий автомобиль. А китайский производитель дронов Ehang предоставит свои одноместные беспилотники властям Дубая — их внедрение начнется этим летом. А компания Passenger Drone протестировала свой первый пассажирский дрон в Европе.

По материалам Engadget
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