Максим Пархоменко: простые правила инвестора. С чего начинать

В данной колонке мы рассмотрим правила для начинающего инвестора, и ответим на вопрос, с чего же стоит начинать человеку, который хочет попробовать себя в роли частного инвестора.

При наличии определенных накоплений часто задумываешься о их сохранении и приумножении в будущем, ведь они уже некоторый период лежат у тебя дома в заначке или на счету в банке. И, по твоим расчетам, если бы они приносили 10% годовых сверх инфляции в целом, уже немного лучше, чем просто ничего.

Так, к примеру, инвестировав средства под такой процент, вы бы уже получили + 60% к своему стартовому вкладу.

Но часто возникает много вопросов – куда и как стоит инвестировать? Важно также придерживаться определенных правил, которые смогут помочь вам избежать лишнего риска.

Оглядка на инфляцию

В нашей стране при инвестировании мы в первую очередь должны ориентироваться на доходность с учетом инфляции. При плановом показателе в 8% годовых в этом году, формируя доходность на уровне в 8%, вы будете по итогам года оставаться в 0, что в нашем случае не является конечной целью.

Кратко о классах активов

Каждый актив, в который вы инвестируете, обладает определенными характеристиками и используется в разных инвестиционных целях.

Так, к примеру, покупка долларов вовсе не поможет вам приумножить капитал.

Валюта, по своей сути, не может сформировать доход. Единственное, за счет чего вы можете выиграть, это сохранить покупательную возможность и стоимость гривны, которая есть у вас на руках.

И в тот же момент инфляция и динамика курса не идентичные вещи.

Да, эти два показателя коррелируют между собой. Так, к примеру, с начала текущего года гривна укрепилась к доллару примерно на 10%, в тот же момент инфляция составила порядка 4%, что в итоге вовсе не способствует сохранению капитала на коротком временном промежутке.

Выбранный вами актив должен формировать вам доходность. Такими особенностями обладают инвестиции в недвижимость, акции или облигации.

Каждый из них обладает собственными характеристиками.

Акции могут вырасти в цене в дополнение к дивидендам, которые они формируют, но также и просесть.

Если вы нацелены на долгосрочные инвестиции, то акции будут одним из первых подспорьем, в которые вы можете инвестировать.

С недавнего времени некоторые банки предлагают покупать облигации нашего Минфина. На текущий период доходность данных бумаг составляет 16% годовых в гривне.

Реальная доходность с учетом инфляции будет составлять порядка 8%.

Риски по данным бумагам минимальные, в то же время вы можете в любой момент выйти из них.

Но в случае, если вы выйдете из них через несколько месяцев, то затраты на комиссии просто не будут покрыты доходностью, которую они сформируют.

Одно из самых важных — риски

При инвестиции в любой проект важно понимать главное, что капитал, который вы инвестирует, не должен быть заемным. Риски при таком подходе будут крайне велики.

Доходность вашего проекта не может быть на уровне в 200, 300 или 400% годовых.

Нужно трезво понимать, что не существует таких проектов, которые могут формировать такие показатели. Вы просто смотрите на пирамиду. Каждый процент доходности тянет за собой риск – без этого никак.

Важным является также ликвидность ваших активов. То есть то, насколько быстро вы можете с них выйти.

Так, валюта обладает наибольшей ликвидностью. Из акций вы сможете выйти в течение нескольких недель, как и из облигаций. С недвижимостью же нужно будет заморочиться.

Максим Пархоменко, аналитик Альпари