Новый робот будет управляться жестами человека и его мозговой активностью

Инженеры Массачусетского технологического института (MIT) представили робота, который будет управляться не словами, а жестами человека и его мозговыми волнами. На это устройство обратило внимание издание EnGadget. С таким роботом смогут взаимодействовать в том числе немые и слепые люди.

Разработчики научили робота считывать сигналы мозга ErrPs, возникающие, когда люди замечают разные ошибки. Система контролирует активность человеческого мозга, и если устройство считывает сигнал ErrPs, андроид моментально прекращает эту деятельность, позволяя пользователю подкорректировать работу.

Система испытывалась на роботе Бакстер от Rethink Robotics, ему нужно было провести силовую тренировку. В итоге, под контролем человека, Бакстер совершил 97% правильных действий, тогда как в обычной вариации этот показатель не превышал 70%.

По словам автора проекта Йозефа Дельпетро, изобретение позволит отойти от традиционного представления об управлении роботами. «Машина будет адаптироваться к человеку, а не наоборот», — рассказал он. Это делает общение человека с роботом более похожим на разговор человека с человеком.