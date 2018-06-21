В Украине к 2035 году доля возобновляемых источников составит 11% - Семерак

Принятая правительством Энергетическая стратегия предусматривает, что до 2035 года доля возобновляемых источников в украинской энергетике будет составлять 11%.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак в эфире “112 Украина”, сообщает пресс-служба Минэкологии.

“В новой Энергетической стратегии, которую одобрило правительство, стоит задача, чтобы возобновляемые источники энергии в Украине в 2035 году были на уровне 11% производства. Сегодня возобновляемые источники энергии – это 1 или 2%”, – пояснил министр.

Он отметил, что это предусматривает декарбонизацию экономики и в частности, непростая задача сократить использование ископаемых углеводородов в Украине.

«Это означает постепенный отказ от угля и увеличение инвестиций в солнечные, ветряные электростанции. Те, кто инвестирует в энергетику и имеет там большие капиталы, уже сегодня инвестируют также в возобновляемую энергетику. На самом деле она является прибыльной», – сказал Семерак.

При этом он отметил, что этот переход не будет простым для Украины, поскольку есть большое количество заинтересованных людей, которые привыкли инвестировать в ископаемые источники энергии.

«Задача, которая перед нами стоит, очень амбициозная. Нужно делать серьезные шаги», – резюмировал министр экологии и природных ресурсов Украины.