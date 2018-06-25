Две трети украинцев не планируют ехать на отдых в этом году. Это 64% опрошенных Киевским международным институтом социологии.
Отметили, что не поедут отдыхать, в основном люди с низким уровнем доходов, пишет “Слово и Дело”.
Отличаются показатели относительно планов на отдых у жителей городов и сел. 79% жителей сел не планируют никуда ехать, и только 3% планируют поездку на дачу.
Тех, кто планирует ехать в Карпаты и другие места Украины, вдвое больше среди жителей городов (10%) по сравнению с жителями сел (5%).
За границу собираются ехать всего 5% жителей городов и 2% – жителей сел.
Исследование проходило с 18 по 30 мая.
Методом личного интервью были опрошены 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме Крыма и ОРДЛО) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет.