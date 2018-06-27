Питер Гарнри: самые «вкусные» A-акции Китая, которые теперь доступны для всех инвесторов

Китай демонстрирует величайший в текущем веке экономический рост, и инвесторы очень хотят получить к нему доступ через рынки капитала.

Инвесторы в последнее время не наращивали позиции по китайским акциям, однако учитывая недавнее включение китайских А-акций в индекс биржевых рынков стран с развивающейся экономикой, интерес к этим акциям растет.

Сейчас весьма интересный период: не так давно А-акции были включены в индекс биржевых рынков стран с развивающейся экономикой (индекс MSCI Emerging Markets).

Также недавно регулирующие органы увеличили в четыре раза ежедневную квоту, доступную для торгов через программу Stock Connect. Доступ к этим акциям будет осуществляться через программу Hong Kong Stock Connect – совместный проект фондовых бирж Гонконга, Шанхая и Шэньчжэня, который позволяет международным инвесторам и инвесторам из материкового Китая торговать ценными бумагами на рынках обеих сторон.

Китай озвучил свои планы стать мировой сверхдержавой в течение последующих 30 лет и обогнать США.

Поскольку китайские рынки капитала открыты, глобальные инвесторы могут поучаствовать в том, что, возможно, станет самым большим преображением столетия, поскольку Китай ускоряет рост за счет производительности, сосредотачивается на инновациях, исследованиях и разработках.

В прошлом году китайские компании обогнали Японию, став второй по величине в мире по регистрации патентов согласно данным Всемирной организации интеллектуальной собственности.

С такой тенденцией Китай настигнет США в течение 3 лет. Любой инвестор, который имеет дефицит веса в Китае в ближайшие годы, значительно превзойдет мировые индексы акций, особенно если китайские акции будут более широко включены в глобальные индексы после нескольких лет недостаточного присутствия.

Демографические сдвиги и растущая экономика создали огромную волну потребительских расходов в урбанистическом Китае и будут продолжать это делать.

Это означает, что средний класс в Китае вырастет с 12% населения в 2009 году до 73% к 2030 году, спровоцировав спрос на рабочие места, образование, недвижимость и услуги, повысив покупательскую способность.

Публичные компании потребительского сектора с мировым видением и высоким уровнем автоматизации, компании по электронной коммерции, высококлассные производственные компании и медицинские компании могли бы стать хорошим выбором для инвесторов, в которых можно найти победителей потребительских аппетитов в Китае.

Среди всех сегментов, устойчивый рост показывает здравоохранение и потребительский сектор, которые повышают свои услуги и продукты до уровня премиум-класса.

ТОП-5 компаний А-акций

Фондовый рынок материкового Китая дороже, чем мировой фондовый рынок, и торгуется с премией в 10%. На первый взгляд кажется, что это должно отпугнуть глобальных инвесторов, но возможности, происходящие в Китае, намного шире и интереснее, чем в большей части развитого мира.

А-акции предоставят инвесторам доступ к компаниям, которые не заявлены в списке Гонконга или США.

Focus Media

Это быстро растущая компания, управляющая крупнейшей в стране сетью наружной рекламы с доходом 1,83 млрд долл. и чистой прибылью в 853 млн долл. за последние 12 месяцев.

Из пяти отмеченных акций Focus Media добилась лучших результатов, обеспечив 906% общей прибыли в долларах США за последние пять лет. Акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Kweichow Moutai

Kweichow Moutai – крупнейшая в Китае и третья по величине в мире компания по производству напитков, рыночная стоимость которой составляет около 130,3 млрд евро.

Компания производит и продает маотайский ликер и другие напитки и продукты. Выручка составляет 8,6 млрд долл. С чистой прибылью в 4,4 млрд долл за последние 12 месяцев. За последние пять лет акции выросли на 411% в долларах США. Акции котируются на Шанхайской фондовой бирже.

Hangzhou HikVision Digital Technology

Hangzhou HikVision Digital Technology является крупнейшим в стране производителем и поставщиком продуктов видеонаблюдения с доходом в 6,6 млрд долл., чистой прибылью в размере 1,5 млрд долл.

За последние 12 месяцев рыночная стоимость 47,1 млрд евро.

В течение последних восьми лет компания показывает быстрый рост + 25%. Компания имеет конкурентное преимущество в настройке решений для клиентов. Акции котируются на Шэньчжэньской фондовой бирже.

Yunnan Baiyao

Крупная фармацевтическая компания с доходом в 3,7 млрд долл. США, чистая прибыль – 473 млн долл. США, рыночная стоимость – 14,7 млрд евро.

Компания производит и продает традиционные китайские медицинские товары на внутренний рынок и в течение многих лет поддерживает органические темпы роста в размере 10% годовых. Акции котируются на Фондовой бирже Шэньчжэня.

Foshan Haitian Flavouring & Food

Крупнейший производитель соевого соуса в мире с доходом $2,3 млрд. Чистая прибыль – 547 млн долларов, рыночная стоимость – 28,2 млрд евро. Акции котируются на Шанхайской фондовой бирже.

Питер Гарнри, глава департамента по стратегии акций инвестиционного банка Saxo Bank