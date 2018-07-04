Анна Вангородская: как защитить права и регистрацию программного продукта

В наше время стремительного развития компьютерных технологий особенно остро стала проблема регистрации программного продукта (обеспечения) (далее – «Программа»).

Для решения вопроса признания и реализации прав интеллектуальной собственности (авторских прав) на Программу, необходимо проанализировать законодательство Украины и объяснить некоторые проблемы применения норм относительно реализации своих прав.

Большая часть правообладателей считают, что защитить свои права они могут, зарегистрировав право собственности в государственном реестре, поскольку регистрация авторского права предоставляет целый ряд неоспоримых преимуществ перед незарегистрированными правами.

Логично, что личность, имеющая свидетельство о регистрации авторского права, находится в значительно более выгодном положении, на случай каких-либо разногласий, неожиданных ситуаций или злоупотреблений.

Но, хотелось бы отметить, что в Украине существует презумпция авторства, согласно которой, автором является лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения.

К сожалению, очень часто авторское право регистрируется с целью присвоения произведения (компьютерной программы, базы данных и т.д.), поскольку на его основании может быть заключен лицензионный договор с лицами, заинтересованными использовать произведение, и реальный автор останется ни с чем.

В связи с этим, свидетельство о регистрации авторского права может быть надежным аргументом в споре за права владения программными продуктами.

В Украине государственная регистрация авторских прав осуществляется в соответствии с:

Законом Украины «Об авторском праве и смежных правах» (далее – «Закон»).

Постановлением КМУ «О государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение» (далее – «Порядок»).

Ряд вопросов авторского права регулируется также Гражданским кодексом Украины (далее – ГКУ ) по-другому, нежели указанными выше нормативными актами.

Перейдя к анализу норм, регулирующих права интеллектуальной собственности (авторских прав) на Программу, необходимо сказать, что Законодательство Украины не предусматривает обязательной регистрации Программы.

Согласно законодательству Украины, компьютерная программа – это набор инструкций, представленных в виде слов, цифр, схем, кодов, знаков или в любом другом виде, который может считываться компьютером, и с помощью которого приводит в действие этот компьютер с целью достичь нужную цель или результат.

Это определение подходит практически для всего программного обеспечения, от HTML-кода сайта и прикладного программного продукта до операционной системы.

Относительно признания прав интеллектуальной собственности (авторских прав) на Программу, необходимо сделать акцент на том, что:

1. Компьютерные программы относятся к объектам авторского права (п. 3 ч. 1 ст. 8 Закона);

2. Авторское право, в том числе на Компьютерную программу возникает в результате факта его создания (ст.11 Закона). Компьютерная программа или база данных охраняется авторским правом как литературное произведение. Авторское право на такое произведение, а именно компьютерную программу, возникает с момента его создания и обязательная регистрация его не требуется – в Украине действует презумпция авторства.

В связи с этим, для предупреждения проблем в будущем, мы рекомендуем провести первичную фиксацию наличия прав на объект следующим образом:

1. Направить по одному экземпляру Программы на е-mail и средствами национальной почтовой связи на любой проверенный адрес или самому себе. Это зафиксирует независимой службой дату создания Программы и ее принадлежность на данном этапе создателю. Важно! Не нарушать целостность почтового отправления, иначе это даст основания для обвинения в подмене.

2. Создать внутренние нормативные и распорядительные документы – зафиксировать в должностных инструкциях работников, что результатом их труда, в частности, является создание объектов интеллектуальной собственности (компьютерных программ, программные продукты, программное обеспечение другое), которые являются служебными произведениями, и исключительные имущественные права на такие объекты принадлежат работодателю, таким образом оформить процесс создания и факт создания программы на предприятии.

Кроме того, в целях дополнительной защиты прав на Программу, рекомендуется рассмотреть целесообразность осуществления следующих 3-х вариантов государственной регистрации прав:

І вариант – Государственная регистрация авторского права – получение Свидетельства о регистрации авторского права на произведение (органом регистрации является Государственная служба интеллектуальной собственности).

В соответствии с требованиями Порядка, особенностью этого варианта является охрана исходного кода. Для регистрации авторского права к заявке на регистрацию предоставляется экземпляр произведения, которым, в контексте компьютерных программ, является исходный текст (фрагмент исходного текста) программы в объеме, необходимом для ее идентификации.

В данном случае заявитель самостоятельно решает, какие фрагменты исходного текста компьютерной программы передать на хранение, и имеет право изымать из предоставленных фрагментов исходного текста части, которые, по его мнению, не следует освещать.

Порядок регистрации регулируется Постановлением Кабинета Министров Украины от 27.12.2001 года №1756 «О государственной регистрации авторского права и договоров, касающихся права автора на произведение» и включает такие этапы:

1. Подача заявки и документов:

- Экземпляр произведения в материальной форме;

- Документ, свидетельствующий о факте и дате обнародования произведения;

- Документ об уплате сбора за подготовку к регистрации авторского права на произведение или копия документа, подтверждающего право на освобождение от уплаты сбора;

- Документ об уплате государственной пошлины за выдачу свидетельства или копия документа, подтверждающего право на освобождение от уплаты пошлины за выдачу свидетельства (указанный документ подается в Государственную службу после получения заявителем решения о регистрации авторского права на произведение);

- Доверенность, оформленную в установленном порядке, если заявка от имени автора или его наследника подается доверенным лицом, или копию доверенности, заверенной в соответствии с законодательством;

- Руководство по использованию компьютерной программы.

2. Рассмотрение заявки происходит в течение 1 месяца со дня поступления в Государственную службу правильно оформленных документов.

3. Направление решения о регистрации или обоснованного решения об отказе в регистрации (сроки в законодательстве не установлены).

4. Подача в Государственную службу документа, подтверждающего уплату государственной пошлины за выдачу свидетельства – в течении 3 месяцев со дня получения решения о регистрации авторского права на произведение.

5. Выдача свидетельства – в течение 1 месяца со дня регистрации.

ІІ вариант – Внесение сведений в Реестр производителей и распространителей программного обеспечения, и получение Свидетельства о внесении сведений в реестр (органом регистрации выступает Государственная служба интеллектуальной собственности).

Порядок регистрации регулируется Положением о Реестре производителей и распространителей программного обеспечения, утвержденным приказом Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 22.03.2012 года №332 и включает такие этапы:

1. Подача заявления и документов, а именно:

- Заявление о внесении информации в Реестр;

- Копия договора о передаче (отчуждении) имущественных прав субъектов авторского права или договоров о передаче прав на использование программного обеспечения путем его производства и распространения его экземпляров, начиная с договора, по которому имущественные права субъектов авторского права или права на использование программного обеспечения передаются на территорию Украины, или начиная с договора, по которому имущественные права субъектов авторского права или права на использование программного обеспечения, в случае возникновения этих прав на территории Украины, передаются от первичных субъектов указанных прав;

- Копии документов, которыми подтверждается наличие у субъекта хозяйствования авторского права на программное обеспечение;

- Копии документов, в которых указываются разрешенные способы использования программного обеспечения);

2. Рассмотрение заявления в течении 1 месяца со дня поступления документов к Администратору Реестра (администратором реестра является государственное предприятие, которое входит в сферу управления Государственной службы интеллектуальной собственности);

3. Принятие решения о внесении сведений в Реестр происходит в течение трех рабочих дней, а заявителю направляется письменное уведомление;

4. Выдача Свидетельства о внесении сведений в Реестр (срок законодательством не определен).

ІІІ вариант – Патентование (компьютерные программы как целостный объект не подлежат патентованию; патентование может осуществляться относительно функций и алгоритмов, которые используются в программе в качестве способов решения конкретных задач). Особенностью, в данном случае, является защита функций и алгоритмов программного обеспечения.

Порядок регулируется Правилами составления и подачи заявки на изобретение и полезную модель, утвержденные приказом Министерства образования и науки Украины от 22.01.2001 года №22.

А регистрация осуществляется через представителя по делам интеллектуальной собственности, зарегистрированного в соответствии с Положением о представителях по делам интеллектуальной собственности – «патентный поверенный».

Анна Вангородская, адвокат, управляющий партнер Юридической компании «BLF-Group»