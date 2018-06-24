Банк международных расчетов: Чем больше криптовалют создается, тем хуже они работают

Любая форма денег для работы в крупных сетях требует доверия к стабильности своей ценности и к способности эффективно масштабироваться, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчётов (BIS), который объединяет центральные банки мира.

Однако доверие может мгновенно исчезнуть из-за хрупкости децентрализованных сетей, от которых зависят криптовалюты, говорится в BIS.

Чем крупнее эти сети становятся, тем больше они склонны к перегрузкам, заявляют в BIS, который отмечает высокие комиссионные сборы в сети самой известной криптовалюты — Биткоина, а также ограниченное количество транзакций в секунду, которые они могут обрабатывать.

«Доверие может испариться в любой момент из-за хрупкости децентрализованного консенсуса, посредством которого регистрируются транзакции. Тем самым ставится под сомнение окончательный характер платежей, а также возникает угроза того, что криптовалюта может просто перестать функционировать, что приведёт к полной потере ценности», – руководитель исследования BIS Хен Сон Шин объяснил, что государственные деньги имеют ценность потому, что у них есть пользователи, но многие люди, владеющие криптовалютами, часто делают это исключительно для спекулятивных целей.

По словам BIS, зависимость пользователей от так называемых майнеров также является недостатком, требующим огромного и дорогостоящего использования электроэнергии.

Агустин Карстенс, генеральный менеджер BIS, описал Биткоин как «сочетание пузыря, схемы Понци и экологической катастрофы».

BIS сообщило центральным банкам о необходимости думать о потенциальных рисках, прежде чем выпустить свои собственные криптовалюты.