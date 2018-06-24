Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 185 0

Банк международных расчетов: Чем больше криптовалют создается, тем хуже они работают

Банк международных расчетов: Чем больше криптовалют создается, тем хуже они работают

Любая форма денег для работы в крупных сетях требует доверия к стабильности своей ценности и к способности эффективно масштабироваться, говорится в ежегодном отчете Банка международных расчётов (BIS), который объединяет центральные банки мира.

Однако доверие может мгновенно исчезнуть из-за хрупкости децентрализованных сетей, от которых зависят криптовалюты, говорится в BIS.

Чем крупнее эти сети становятся, тем больше они склонны к перегрузкам, заявляют в BIS, который отмечает высокие комиссионные сборы в сети самой известной криптовалюты — Биткоина, а также ограниченное количество транзакций в секунду, которые они могут обрабатывать.

«Доверие может испариться в любой момент из-за хрупкости децентрализованного консенсуса, посредством которого регистрируются транзакции. Тем самым ставится под сомнение окончательный характер платежей, а также возникает угроза того, что криптовалюта может просто перестать функционировать, что приведёт к полной потере ценности», – руководитель исследования BIS Хен Сон Шин объяснил, что государственные деньги имеют ценность потому, что у них есть пользователи, но многие люди, владеющие криптовалютами, часто делают это исключительно для спекулятивных целей.

По словам BIS, зависимость пользователей от так называемых майнеров также является недостатком, требующим огромного и дорогостоящего использования электроэнергии.

Агустин Карстенс, генеральный менеджер BIS, описал Биткоин как «сочетание пузыря, схемы Понци и экологической катастрофы».

BIS сообщило центральным банкам о необходимости думать о потенциальных рисках, прежде чем выпустить свои собственные криптовалюты.

По материалам Altcoin.info
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018