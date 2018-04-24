У Косюка появилось 7 конкурентов на покупку фермы во Франции

В Хозяйственный суд Ренна по состоянию на 21 апреля было подано 8 предложений о приобретении компании Doux, одна из них – от “Мироновского хлебопродукта”.

Об этом сообщает Latifundist со ссылкой на французское издание.

Решение ожидается 18 мая.

Как пишет издание, в дополнение к уже известной совместной заявке группы LDC, саудовской компании Al-Munajem и Les Volailles de Plouray, а также украинского МХП, появилось еще 4 предложения.

Это, в частности, британская компания Chesterfield Poultry, производитель халяльного мяса курицы, которая, среди прочего, предлагает взять на себя бойню в Шантон с ее 145 сотрудниками.

Также была подана совместная заявка Yer Breizh, в которую войдут LDC, регион Бретань, действующий акционер Doux – Terrena, компании Triskalia и Al-Munajem. Это предложение выделяется тем, что совместная заявка охватывает племенные фермы, инкубаторий La Harmoye в Кот-д’Армор, участок Bannalec в Финистере, в целом 97 сотрудников.

Среди новых претендентов также немецкая компания Saria и французская группа Foch Investissement.

Отмечается, что заявка МХП не изменилась.

Напомним, французская группа LDC и украинский агрохолдинг МХП одновременно ведут переговоры о покупке французской компании по переработке пищевых продуктов Doux.