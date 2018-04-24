Кредитная карта SOLOМандры от ПУМБа стала победителем премии FinAwards 2018

Учредители этой премии, ведущие финансовые сайты страны — Finance.ua и Минфин — совместно с пулом экспертов определяли лучших банкиров текущего года в 14 номинациях.

Карта SOLOМандры от ПУМБ стала победителем в категории «лучшая кредитная карта VIP».

Определяя победителя, эксперты оценивали шесть премиальных карт от пяти разных банков: Freecard Gold, Platinum от Банка Кредит Днепр; «Универсальная GOLD» от ПриватБанка; «Универсальная GOLD» от А-банк; Go Shoping gold от Банка Форвард; «Всеможу» от ПУМБ; SOLOМандры от ПУМБ.

Учитывались процесс оформления карт, стоимость их выпуска и обслуживания, дизайн, технологичность и другие критерии.

SOLOМандры — это платиновая кредитная карта, рассчитанная на VIP-клиентов. Она дает возможность беспроцентного снятия средств, предоставляет доступ в бизнес-залы аэропортов, страховку при выезде за границу и ряд других бонусов.

«Мы определили, чем пользователи обычной карты отличаются от VIP-клиентов. У последних больше денег, они больше тратят, но главное — они больше путешествуют. Это и стало той отправной точкой, на которой мы строили свой продукт. Соответственно, мы даже карту назвали SOLOМандры. Внимание было сосредоточено на тех людях, которые путешествуют, и мы в этом оказываем максимальный сервис», — рассказал директор по продажам ПУМБ Дмитрий Полищук на церемонии вручения FinAwards 2018.

Церемония награждения проходила в инновационном парке Unit City, где присутствовали топ-менеджеры ведущих украинских банков и финансовых компаний.

Награды победителям вручали Иван Евтушенко, директор компании Treeum, в которую входят Finance.ua и «Минфин», а также глава украинского представительства Международной финансовой корпорации IFC Елена Волошина.