Как получить кредит наличными за час

Весной оживает все. Украинцы массово скупают товары и услуги, делают ремонт и строят дома. Денег не всегда хватает, и они идут в банки за кеш кредитами. Банки в борьбе за клиентов разрабатывают новые программы и совершенствуют старые. Теперь, кредит, как пиццу, можно получить менее чем за час.

Традиционно весной оживляется спрос на потребительское кредитование. Пики приходятся на март-апрель, и украинцы массово берут займы под строительство, ремонт, покупку мебели, гаджетов и б/у авто. Раньше этот процесс растягивался как минимум на пару дней. Но, в феврале 2018 года на рынке появилось необычное предложение – «Получи деньги за 59 минут. Если опоздаем – скидка на ставку 10%». Подобную акцию проводит Альфа-Банк Украина. Причем недавно банк продлил срок акции до конца мая, а в апреле удвоил скидку за «опоздание» – 20%.

Я не раз пользовался продуктами Альфы. В опыт можно зачислить две кредитки и кредит наличными. Оформлялись они давно, когда такие кредиты все банки давали долго и «со скрипом». Потому лозунг вызвал крайний интерес, и желание протестировать.

До 59 минут

Отделение выбрал по простому принципу: чем ближе, тем лучше. Первое замеченное улучшение, которое уже давно наболело – работа с ID-паспортами. Раньше, обладатели этого «пластика» могли оформить кредит наличными в Альфа-Банке только предварительно надиктовав все персональные данные оператору контакт-центра. Потом банк проверял данные и отправлял в отделение, где все снова повторялось.

На этот раз с ID приняли сразу. Правда другой давний минус с ID – необходимость выписки из Демографического реестра – остался, и по-прежнему эту справку приходится таскать с собой. Это вполне ожидаемо, ведь пока не встречал банка, который не требовал бы этой справки с обладателя ID-паспорта.

Как только этот вопрос прояснился, возник сразу же другой – когда начинается отсчет в 59 минут. Оказалось, что сразу после начала оформления заявки. Консультация по условиям в это время не входит.

Условиями всегда стоит интересоваться. Первое изменение, которое бросилось в глаза – увеличение максимальной суммы. Прошлой весной Альфа-Банк предлагал максимум 300 000 грн наличного кредита. Сейчас «планка» выросла до 500 000 грн. Граничный срок кредитования: 4 года для новых клиентов, до 5 лет – для существующих клиентов банка.

Похоже, Альфа-Банк переиграл конкурентов по сумме. Остальные максимум предлагают взять 200 000 – 300 000 грн. Длительность кредита примерно среднерыночная. Есть банки, которые дают кредит наличными максимально на 5 лет. Есть, которые и на 3 года.

Базовая процентная ставка не сильно изменилась. По индивидуальному предложению можно получить кредит наличным в Альфа-Банке и с базовой ставкой в 0,001%. Но, в любом случае банк отобьет свое на комиссиях и страховке, от которой нельзя отказаться. Здесь вопрос только в том, какие условия предложат тому или иному клиенту. По нашим подсчетам в среднем за максимальный срок кредитования – 48 месяцев – придется отдать банку в три раза больше взятой суммы.

Оформление кредита в Альфа-Банке

Сам процесс и требования довольно стандартны. До 50 000 грн Альфа-Банк выдает кредит, если у клиента есть паспорт и ИНН. До 100 000 грн, придется предоставить банку справку о доходах за последние 6 месяцев.

Если у заемщика есть зарплатная карта Альфа-Банка, подтверждением доходов может служить выписка с зарплатной карты. Для суммы больше 100 тысяч необходимо доказательство владения каким-либо имуществом. Подойдет квартира, авто или земля.

Для меня подошел первый вариант – до 50 000 грн. Кроме документов, как и обычно, финучреждение затребует указать контактных лиц, которые смогут подтвердить личность.

Если все это есть, начинается отчет 59 минут и стандартная процедура заполнения заявки. Менеджер вводит данные в систему и оформляет заявку на кредит в Альфа-Банке. Как и всегда идет череда стандартных вопросов о месте работы, стаже, доходе и т.п. В это же время вполне могут позвонить указанным контактным лицам и расспросить о заемщике. В общем, клиент проходит все «традиционные круги» оформления.

В моем случае они заняли около 25-30 минут и кредит наличными одобрили. Но, деньги получил не сразу. Их Альфа-Банк пересылает на кредитную карту «Максимум Готівка», которую выдают при одобрении кредита. Это заняло еще до 10 минут.

Так как в рекламе Альфа-Банка говорилось, что «деньги в руках за 59 минут», решил уточнить у менеджеров, что они понимают под этим дедлайном. Как объяснил сотрудник, отсчет заканчивается на моменте одобрения заявки и подписания договора. В данном конкретном случае, даже если приплюсовать время зачисления денег на карту, Альфа-Банк уложился в обещанное в рекламе время – оформление и получение карты с деньгами заняло всего около 40 минут.

Итог

Полтора года назад я уже получал кредит наличными в Альфе-Банке, но тогда это заняло два банковских дня. Объективности ради нужно сказать, что тогда так работали все банки. Теперь же прогресс налицо.

Во-первых, банк готов работать с ID-паспортами.

Во-вторых, скорость выдачи изменилась кардинально. Теперь при оформлении заявки и выдаче кредита Альфа-Банк уложился в обещанный в рекламе час и отработал даже быстрее – через 45 минут я пошел к банкомату за деньгами.