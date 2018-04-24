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Фонд гарантирования на два года продлил ликвидацию Златобанка

Фонд гарантирования на два года продлил ликвидацию Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц до 13 мая 2020 года включительно продлил срок ликвидации АО «Златобанк».
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (дальше – Фонд) приняла решение от 19 апреля 2018 года № 1135 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Златобанк» сроком на два года по 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 года включительно», – говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что также продлены полномочия ликвидатора АО «Златобанк», Марине Славкиной сроком на два года по 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 года включительно.

По материалам УКРИНФОРМ
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