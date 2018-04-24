Фонд гарантирования на два года продлил ликвидацию Златобанка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц до 13 мая 2020 года включительно продлил срок ликвидации АО «Златобанк».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц (дальше – Фонд) приняла решение от 19 апреля 2018 года № 1135 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации АО «Златобанк» сроком на два года по 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 года включительно», – говорится в сообщении.

В ФГВФЛ отмечают, что также продлены полномочия ликвидатора АО «Златобанк», Марине Славкиной сроком на два года по 14 мая 2018 года до 13 мая 2020 года включительно.