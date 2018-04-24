Uber скроет места посадки и высадки пассажиров

Uber планирует скрыть места посадки и высадки пассажиров в новой версии программы. Как рассказали в компании, это изменение позволит повысить конфиденциальность данных и безопасность клиентов. Об этом сообщает портал Gizmodo.

Сейчас водители Uber могут видеть места посадки и высадки своих клиентов, причем эти данные сохраняются в истории поездок, что позволяет им в любой момент отследить пассажиров. Данные сохраняются, даже если клиент удалил приложение и свой профиль в Uber.

“Данные о местонахождении — это важная информация для клиента, и мы делаем все возможное, чтобы защитить ее конфиденциальность”, — объяснил нововведение представитель компании. “Новый дизайн предоставляет достаточную информацию для водителей, чтобы определить прошлые поездки по вопросам поддержки клиентов или разрешать споры, не предоставляя постоянный доступ к адресам”.

Как утверждают СМИ, в частности, издание о технологиях Gizmodo, это нововведение может быть связано с негативным опытом некоторых клиентов, когда водители использовали номера телефонов и адреса, предоставленные через приложение, чтобы преследовать женщин.

Это изменение также поможет Uber соответствовать новому Положению о защите данных Европейского союза, которое требует, чтобы компании разрешали пользователям удалять свои данные, а также предоставляли полный доступ к данным клиента по его требованию.

“Очевидно, что благодаря новой функции, ориентированной на конфиденциальность, мы хотим убедиться, что компания соответствует общим правилам безопасности данных”, — отметил представитель Uber. “Тем не менее, независимо от того, что требует новое Положение, мы намерены сделать это настройкой по умолчанию в ближайшие месяцы”.