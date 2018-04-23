В Законе "О валюте" нужно больше прогнозируемости - Коробкова (видео)

Для банковской системы наиболее приемлем Закон “О валюте”, который предложил Президент.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказала Елена Коробкова, исполнительный директор Конфедерации финансового рынка.

По ее убеждению, он наиболее соответствует действительности и условиям рынка.

Исполнительный директор Конфедерации финансового рынка говорит, что в других двух предложенных законопроектах заложено следующее: решения, которые принимает Национальный банк Украины об ограничениях, вступают в силу только спустя семь дней.

“На мой взгляд, это неприемлемо. Ведь если учитывать специфику нашего рынка, за семь дней может уже и не о чем будет говорить. Рынка может не быть”, – говорит Коробкова.

На ее взгляд, в Закон “О валюте” надо закладывать как можно больше прогнозируемости. Как для банков, так и для бизнеса.