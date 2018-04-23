Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 46 0

В Законе "О валюте" нужно больше прогнозируемости - Коробкова (видео)

В Законе "О валюте" нужно больше прогнозируемости - Коробкова (видео)

Для банковской системы наиболее приемлем Закон “О валюте”, который предложил Президент.

Об этом в эфире передачи «Фінансовий тиждень» рассказала Елена Коробкова, исполнительный директор Конфедерации финансового рынка.

По ее убеждению, он наиболее соответствует действительности и условиям рынка.

Исполнительный директор Конфедерации финансового рынка говорит, что в других двух предложенных законопроектах заложено следующее: решения, которые принимает Национальный банк Украины об ограничениях, вступают в силу только спустя семь дней.

“На мой взгляд, это неприемлемо. Ведь если учитывать специфику нашего рынка, за семь дней может уже и не о чем будет говорить. Рынка может не быть”, – говорит Коробкова.

На ее взгляд, в Закон “О валюте” надо закладывать как можно больше прогнозируемости. Как для банков, так и для бизнеса.

По материалам Фінансовий тиждень
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018