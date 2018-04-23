"Выходим на результат уже в июне": Данилюк рассказал о перспективах нового транша МВФ

Глава Минфина Украины Александр Данилюк после поездки в США и переговоров с представителями Международного валютного фонда (МВФ) заявил, что оптимистично настроен относительно перспектив получения Киевом очередного транша Фонда.

“Относительно перспектив. Все очень просто. Есть два условия, которые нужно выполнить, и мы над ними сейчас работаем. Я думаю, что если эту неделю мы завершим договоренностями, то, в принципе, в мае могут быть приняты соответствующие решения как парламентом, так и правительством. И мы выходим на результат уже в июне. Поэтому я отношусь очень оптимистично к тому, что уже в июне у нас будет решение МВФ относительно выделения следующего транша”, – рассказал Данилюк.

Напомним, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ.

Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Кроме того, согласно требованиям МВФ и обязательствам Украины, правительство должно привести цены на газ к импортному паритету и обеспечить механизм их автоматического регулирования с изменением ценовой конъюнктуры.

Эксперты полагают, что Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.