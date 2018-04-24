В МЭРТ разработали проект о проверках проживания украинцев по месту прописки

Офис реформы административных услуг при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) разработал законопроект “О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине”, которым предусматривается введение проверок фактов проживания граждан в местах их регистрации.

Об этом сообщается на странице офиса в соцсети Facebook.

Согласно проекту, предлагается разрешить органам регистрации проводить проверки фактов проживания граждан в местах, в которых они официально зарегистрированы.

Так, информация о месте проживания или о снятии с регистрации в месте проживания должна быть внесена в Единую информационную систему.

Система должна быть введена в эксплуатацию с 1 июля 2019 года, а все граждане, которые не зарегистрированы по месту проживания, смогут бесплатно зарегистрироваться до 31 марта 2021 года.

При этом указано, что проверка не проводится в отношении лиц, которые являются собственниками (совладельцами) жилья, находящегося по адресу их прописки, военнослужащих, бездомных и других лиц, не имеющих постоянного места жительства.

Планируется, что проверку факта проживания будет проводить орган регистрации, а также другие органы власти в случаях, установленных законодательством.

В законопроекте указано, что граждане старше 14 лет обязаны в течение 30 дней лично или через Интернет подать заявление о регистрации своего места жительства. Граждане, которые подлежат призыву на срочную военную службу или принимающие участие в судебном процессе, обязаны проинформировать орган регистрации о месте своего пребывания.

В проекте указаны следующие основания для проверки: обращение распорядителя жилья; обращение одного из родителей или иного законного представителя ребенка в возрасте до 14 лет; обращение органа государственной власти или органа местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации независимо от формы собственности, которые получили документально подтвержденную информацию о том, что лицо не проживает в жилье, которое находится по адресу ее зарегистрированного места жительства.

Кроме того, проверка может проводиться по обращению руководителя учреждения общего среднего образования для проверки факта проживания детей на территории обслуживания указанного учреждения. Подчеркнем, что, согласно тексту проекта, проверки могут проводиться и по иным причинам. Срок проверки не должен превышать 30 дней.

Отметим, что при проверке уполномоченное лицо органа власти может исследовать жилое помещение на предмет признаков проживания в нем зарегистрированного гражданина, а для этого проверяющий может опросить соседей, проверить наличие средств личной гигиены и одежды, других доказательств.

Так, если установлен факт непроживания гражданина по месту прописки, предусмотрена административная ответственность. В частности, на лицо предлагается налагать штраф от 20 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть, от 340 до 850 гривен.