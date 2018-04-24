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Land Rover Defender превратят в пикап

Land Rover Defender превратят в пикап

Автомобиль поступит в продажу в 2020 г. только в версии с одинарной кабиной. В моторную гамму автомобиля войдут бензиновые и дизельные 2,0-литровые моторы из серии Ingenium.

Land Rover Defender нового поколения получит версию пикап, сообщает Autocar.Такой автомобиль рассматривается компанией в качестве конкурента Model X. Премьера автомобиля состоится в 2020 г. Новинка будет продаваться в Европе и США. Также не исключаются поставки машины в Южную Америку и Африку. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Пикап построят на базе Defender с удлиненной колесной базой. В моторную гамму автомобиля войдут бензиновые и дизельные 2,0-литровые моторы серии Ingenium. Скорее всего, машина поступит в продажу только в версии с одинарной кабиной. Автомобиль получит множество версий, включая роскошные модификации. Производство пикапа наладят на заводе в Словакии.

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На данный момент Land Rover уже приступил к дорожным испытаниям следующего поколения внедорожника Defender. По неофициальным данным, автомобиль построят на алюминиевой архитектуре. Внедорожник позаимствует многие компоненты и технические решения у других нынешних автомобилей альянса Jaguar Land Rover (JLR).

По материалам autonews.ua
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