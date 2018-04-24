Появилось приложение, избавляющее от зависимости от смартфона

В сети появилось приложение, которое помогает бороться с зависимостью от смартфона. LockMeOut представляет собой программу для принудительной блокировки всех функций смартфона. Разработчиками программы стали специалисты студии TeqTic.

Пользователь может только принимать звонки и осуществлять исходящие звонки. Для того чтобы начать пользоваться этим приложением, нужно установить его на смартфон и настроить. Пользователь устанавливает дату и время блокировки телефона, а также период, на который все функции гаджета будут недоступны.

Кроме того, пользователь самостоятельно может выбрать функции смартфона, подлежащие блокировке. Данное приложение может пригодиться родителям, так как можно заблокировать игры и доступ в интернет на период учебы в школе и проконтролировать, чем занимается ребенок.

Новое приложение могут использовать только владельцы смартфонов, поддерживающих ОС Android. Операционная система гаджетов от Apple не позволяет устанавливать на телефоны сторонние программы и ограничивать функциональность техники.