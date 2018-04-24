Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 37 0

Появилось приложение, избавляющее от зависимости от смартфона

Появилось приложение, избавляющее от зависимости от смартфона

В сети появилось приложение, которое помогает бороться с зависимостью от смартфона. LockMeOut представляет собой программу для принудительной блокировки всех функций смартфона. Разработчиками программы стали специалисты студии TeqTic.

Пользователь может только принимать звонки и осуществлять исходящие звонки. Для того чтобы начать пользоваться этим приложением, нужно установить его на смартфон и настроить. Пользователь устанавливает дату и время блокировки телефона, а также период, на который все функции гаджета будут недоступны.

Кроме того, пользователь самостоятельно может выбрать функции смартфона, подлежащие блокировке. Данное приложение может пригодиться родителям, так как можно заблокировать игры и доступ в интернет на период учебы в школе и проконтролировать, чем занимается ребенок.

Новое приложение могут использовать только владельцы смартфонов, поддерживающих ОС Android. Операционная система гаджетов от Apple не позволяет устанавливать на телефоны сторонние программы и ограничивать функциональность техники.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018