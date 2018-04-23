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Хакеры похитили данные клиентов казино, сломав "умный" термометр в его аквариуме

Хакеры похитили данные клиентов казино, сломав "умный" термометр в его аквариуме

Одно из казино, с которым работает компания Darktrace, которая занимается вопросами кибербезопасности, было взломано, а его база данных – украдена благодаря уязвимости в “умном” термометре, установленном в аквариуме в холле заведения.

“Хакеры использовали уязвимость в термометре, чтобы попасть в сеть. Потом нашли там базу данных по азартным игрокам, извлекли ее из сети и загрузили в облако”, – рассказала CEO Darktrace Николь Эган изданию Business Insider.

Эта база данных содержала информацию о некоторых неназванных игроках, которые тратили в казино больше денег, а также другие персональные данные.

По словам Эган, растущее число IoT-устройств – от термостатов и обогревателей и до личных Amazon Echo, которые пользователи приносят в офисы – сильно расширяет ландшафт для атак. Подобные устройства часто устроены довольно просто и не имеют даже базовых технологий защиты, кроме протокола шифрования WPA2 Wi-Fi.

По материалам AIN.UA
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