Опасная игра: Украина может остаться без транзита и потерять 3 млрд долларов за год

Опасная для всей Украины игра разворачивается на дне Балтийского моря. Там Россия прокладывает вторую ветку газопровода “Северный Поток”. Украина может остаться без транзита. Это потеря 3 миллиардов долларов в год, пишет Сегодня.

Европейские страны одна за другой дают “добро” на прокладку трубы по своей территории. Финляндия, Германия, на очереди Дания. Удастся ли опутать всю Европу, и кто может этому помешать, разбиралась Наталья Кравченко.

Деревня Ольгино в 30 километрах от Нижнего Новгорода и в пятистах от Москвы. Дорог здесь нет. Водопровода тоже. Кто смог, давно отсюда уехал, кто не смог, таскает воду ведрами. Хорошо, хоть источник не пересох. Здесь никогда не было и газопровода. Если в деревне газ появлялся, то только балонный.

“Газ возят нечасто. Приходиться звонить. Пока наберут там со всех областей вот тут, ну не областей, а районов какую-то заявку. Потом везут. А природного газа у нас нет и не ожидается”, – признается пенсионерка Мария Королева.

“Газпром”, который никак не дотянет трубу до деревни Ольгино, благополучно осваивает миллиарды на строительстве новых газопроводов в Европу. Кремлю, по законам сырьевой экономики, только и остается, что распродавать природные запасы. Ну а за дешевые углеводороды с Москвой в ЕС готовы договариваться в обход любых санкций. А в Ольгино обойдутся и дровами.

В ноябре 2011, когда по дну Балтийского моря торжественно запускали газопровод из России в Германию, Путин был премьером.

Но процесс всегда контролировал лично Владимир Путин и его друг Герхард Шредер. Бывший немецкий канцлер после отставки сразу пошел в председатели комитета акционеров компании “Норд стрим АГ”- дочки “Газпрома”.

Шредер и Путин соглашение о строительстве Северного потока подписали еще в сентябре 2005-го. Вот так российский газ стал влиять на политику целого региона.

Две первых ветки обошлись в семь с половиной миллиардов евро. На сайте Газпрома написано, что теперь газопровод обеспечивает 26 миллионов европейских домохозяйств. А сколько ж еще осталось не согретых российским газом? И сколько на этом можно заработать! В обход Украины.

“Три немецких концерна работают на этом многомиллиардном контракте. Рабочие места, налоги, прибыль в федеральный бюджет. Естественно, Ангела Меркель будет заботиться в первую очередь, чтобы немецкие налогоплательщики получили дополнительные миллиарды евро, а интересы Украины ее здесь, мягко говоря мало волнуют”, – говорит политтехнолог Тарас Березовец.

Германия в конце марта выдала все разрешения для строительства еще двух веток газопровода. Проект назвали просто – “Северный поток-2”. Его цена 9 с половиной миллиардов евро. Начало эксплуатации конец 2019-го.

Следом за Берлином, все разрешения на прокладку труб в своей экономической зоне выдала и Финляндия. Пока молчит Дания, но ее премьер на этой неделе признал: от Копенгагена реализация проекта не зависит. И не важно, даст он согласие или нет.

Теоретически политические игры с газом, монопольные поставки – это все к Еврокомиссии. Там должны бы разобраться, но пока только констатируют – “Северный поток 2” поставит под угрозу имеющиеся пути транспортировки.

“Через украинскую ГТС в прошлом году прошло 97 миллиардов кубометров газа. Это только подтверждает, что этот транзитный маршрут работает, что он имеет стратегическое значение не только для Украины, но и для Европы. И нашим приоритетом должно быть сохранение этого транзитного маршрута”, – рассказывает европейский комиссар по вопросам энергетики Марош Шефчович.

Против нового газопровода выступают страны Балтии и Польша. И тоже не просто так.

“Не потому, что Польша друг Украины, а потому что Польша хочет свою собственную трубу. Потому что есть газопровод “Ямал – Европа”, вторая ветка которого построена ровно до польской границы и там пока остановлена, и для поляков крайне важно, чтобы северный поток прекратил свое существование и чтобы была новая труба из той же самой Российской Федерации, – говорит аналитик Игорь Тышкевич.

В Берлине в свое оправдание сказали – они тоже за сохранение транзита через Украину. Никто просто не уточнял объемы. И пусть они уменьшатся в тридцать раз – но это же тоже транзит.

Говорят, в Вашингтоне пришли в ярость после выдачи Германией пакета разрешений для Газпрома. Вот претендент на должность нового госсекретаря Майк Помпео на дебатах в сенате в лице меняется при вопросе о втором Северном потоке. У Трампа-то рассчитывали заполнить Европу американским сжиженным газом. Они и терминалы для его приема строили, и даже на 30 процентов снизили стоимость. Но в этой бизнес-борьбе за огромный рынок сбыта публично принято говорить не о ценах, а о ценностях.

“Американцы говорят, они давят на то, что мы не будем на вас европейцах зарабатывать. Они говорят. Смотрите: это ж наши ценности общие. То есть вы позволяете и обогащаете Путина и вы фактически стимулируете его к дальнейшей агрессии. Потому что вы дадите ему миллиарды евро, которые он будет тратить на перевооружение и соответственно на войну с вами же в Сирии и вы получите в ответ на свои миллиарды миллионы беженцев с Ближнего Востока”, – отмечает политолог Тарас Березовец.

Но какой бы газ ни зашел в Европу – хоть морем на танкерах сжиженный американский, хоть российский по трубе через Балтийское море – Украина все равно теряет транзит.

Пока Украина все годы независимости носилась со своей ГТС, как с национальным достоянием, считая ее вечной кормилицей, время не теряли турки. Газпромовский проект Турецкий поток, который будет введен в строй уже через три месяца, Анкара использовала в свою пользу, как только сумела.

“Турки построили трубу в том числе из Азербайджана в Грузию газовую и нефтяную, они договорились при том, что они воюют с собственными курдами, с иранскими курдами, что проблем по старому газопроводу не будет и они восстановили прокачку из Ирана. Соответственно, имея вход от шести государств, Турция имеет возможность балансировать на цене, то есть просто выбирать и заявлять более низкие цены и продавать газ. Она достраивает газопроводы на Балканы и в Италию, а дальше у нее планы вплоть до Испании”, – добавляет Игорь Тышкевич.

В конце марта Госдеп пригрозил санкциями иностранным компаниям, которые участвуют в проекте “Северный поток-2”. Пока дальше угроз дело не пошло. О турецком потоке и его идейных вдохновителях и строителях в последнее время вообще мало кто вспоминал.

Все вместе это означает только одно – Украина теряет транзит не только в Северную, но и Южную Европу. И не только из-за происков недоброжелателей, но и из-за собственной безответственности в условиях постоянной борьбы всех со всеми.