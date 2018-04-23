12-летний мальчик украл мамину кредитку и четыре дня шиковал на Бали

В Австралии 12-летний школьник украл кредитную карточку у матери и улетел на Бали, где четыре дня отдохнул “на высшем уровне”.

Парень приобрел дешевый перелет в авиакомпании, которая позволила ему путешествовать без родителей и документа об их разрешении, пишет “Сегодня”.

Перелет он запланировал на будний день, когда должен был быть в школе. Предварительно парень обманул свою бабушку, чтобы та отдала ему документы.

В аэропорту мальчик воспользовался услугами самообслуживания на регистрации и сначала перелетел из Сиднея в Перт, а далее – в Денпасар, что на Бали. Беглец говорит, что был шокирован тем, что в международном аэропорту Перта никто не поинтересовался, почему он путешествует в одиночестве.

“Они только спросили мой ученический билет и паспорт, чтобы удостовериться, что мне уже исполнилось 12 лет и я не в начальной школе”, – рассказал мальчик журналистам.

Родители узнали о пропаже ребенка, когда из школы сообщили, что тот не появился на занятиях. Путешественник проводил время в 4-звездочном отеле “All seasons” и ни в чем себе не отказывал.

“Словами не описать, что я почувствовала, когда узнала, как мой сын далеко находится”, – говорит мать.

Также женщина сообщила, что к такому поступку малыш, который “не любит слышать отказов”, прибег после конфликта с родителями. Беглецу его путешествие очень понравилось, говорит, что “мечтал о приключениях”. Как только его местонахождение вычислили, школьника сразу отправили домой в Сидней.