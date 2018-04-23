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Польские архитекторы предложили концепт складного небоскреба-оригами (видео)

Польские архитекторы предложили концепт складного небоскреба-оригами (видео)

Польская компания Skyshelter.zip победила в конкурсе концептов небоскребов eVolo, предложив проект складного небоскреба-оригами Skyshelter. zip. Об этом говорится на сайте eVolo.

Складной небоскреб Skyshelter.zip, согласно его описанию, предназначен для пострадавших от природных катаклизмов — ураганов, наводнений и землетрясений. Для того, чтобы установить здание, необходим вертолет, который сможет его расправить. После этого под крышей надувается большой баллон с гелием, который вытягивает всю конструкцию. Внутри небоскреба можно будет разместить спальни и медицинские помещения. Электроэнергия в здание будет попадать благодаря солнечным батареям, растянутым по вертикальным стенам небоскреба.

Согласно проекту, небоскреб должен быть многоэтажным в первую очередь для того, чтобы занимать не много места, а также для видимости — чтобы другие пострадавшие могли заметить его издалека.

Многие известные сейчас архитекторы начинали с побед на различных конкурсах. Одна из самых культовых современных архитекторов Заха Хадид побеждала на конкурсах первые 20 лет своей карьеры — ее проекты по постройке жилого моста через Темзу, перевернутого небоскреба в Лестере или огромного клуба на горе в Гонконге, сделали ее известной еще до реализации первого здания — пожарной части мебельной компании Vitra.

По материалам hightech.fm
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