В РФ продолжают разработку крипторубля

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает появление крипторубля, однако уточняет, что это произойдет не в 2018 году.

Об этом сообщает ТАСС.

“Крипторубль – это не ближайший год, но это [появление крипторубля] достаточно быстро может произойти”, – сказал Аксаков.

Он также не исключил, что технология блокчейн в перспективе может потеснить традиционные системы расчетов и платежей.

Ранее сообщалось, что российские чиновники разрабатывают криптовалюту, дабы избежать международных финансовых санкций.

Напомним, власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.