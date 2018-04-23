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В РФ продолжают разработку крипторубля

В РФ продолжают разработку крипторубля

Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков допускает появление крипторубля, однако уточняет, что это произойдет не в 2018 году.

Об этом сообщает ТАСС.

“Крипторубль – это не ближайший год, но это [появление крипторубля] достаточно быстро может произойти”, – сказал Аксаков.

Он также не исключил, что технология блокчейн в перспективе может потеснить традиционные системы расчетов и платежей.

Ранее сообщалось, что российские чиновники разрабатывают криптовалюту, дабы избежать международных финансовых санкций.

Напомним, власти Крыма рассматривают возможность создания криптовалютного фонда для иностранных инвесторов, чтобы обойти санкции зарубежных стран.

По материалам Економічна Правда
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