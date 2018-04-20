ASUS готовится к анонсу совместного смартфона c индийской компанией

ASUS совместно c индийской компанией Flipkart, специализирующейся на продажах электроники, намерена организовать выпуск грядущей мобильной новинки — смартфона Zenfone Max Pro M1. Именно Flipkart является главным дистрибьютором ASUS на индийском рынке, для которого изначально и предназначается модель Zenfone Max Pro M1. Однако не исключено, что впоследствии гаджет может оказаться доступным и в других регионах.

Официальный дебют Zenfone Max Pro M1, который станет первым созданным в рамках партнёрского соглашения между ASUS и Flipkart гаджетом, состоится на следующей неделе. Однако уже сейчас о данном мобильном устройстве известно практически всё, так как ни одна из сторон не пыталась утаить характеристики готовящегося аппарата.

Модель ASUS Zenfone Max Pro M1 получит:

- экран 18:9 с диагональю 6 дюймов и разрешением FHD+;

- процессор Snapdragon 636;

- 4/6 Гбайт оперативной памяти;

- 32/64 Гбайт встроенной памяти;

- слот для карт microSD;

- сдвоенную тыльную камеру, состоящую из 16-Мп сенсоров;

- фронтальную камеру на 16 Мп;

- дактилоскопический сканер на тыльной стороне устройства;

- чистую версию ОС Android 8.x Oreo.

В числе неоспоримых достоинств смартфона окажется и максимальное время его автономной работы. За это в Zenfone Max Pro M1 будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч. Что касается ценообразования на новинку, то здесь источники в лице ASUS и Flipkart пока хранят молчание.

Стоимость гаджета будет раскрыта в ходе презентации, запланированной на 23 апреля. По слухам, покупка Zenfone Max Pro M1 обойдётся примерно в $190–$230.