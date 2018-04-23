Счет Лондона за Brexit может быть на $10 млрд выше – СМИ

Реальный размер счета за выход Британии из ЕС может быть на 7 млрд фунтов стерлингов (около 10 млрд долларов) выше предварительных расчетов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Telegraph и Национальный офис аудита.

В офисе отмечают, что “относительно малые изменения” в прогнозах Минфина могут привести к существенно большему счету.

В частности, дополнительно Британии придется внести в качестве бюджетных выплат 3 млрд фунтов (более $4,2 млрд) и еще 2,9 млрд фунтов ($4,1 млрд) в Фонд европейского развития.

Регулятор предупреждает, что ЕС может в своих будущих решениях увеличить счет.

Ранее в правительстве Великобритании заявляли, что счет за Brexit не превысит 39 млрд фунтов стерлингов (более $55 млрд).